تراند الفن: إعلامي سعودي يتعرض لحادث مروع أثناء تجربة سيارة فيراري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:21 صباحاً - ‏13 دقيقة مضت أخبار المشاهير 14 زيارة تعرض الإعلامي السعودي عبدالرحمن الرمال لحادث مروع أثناء تجربته لسيارة فيراري F8 سبايدر 2020. وكشفت الصور المتداولة التلفيات التي ألحقت بالسيارة، بعد تجربتها، وقال حساب”الرياض” على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإعلامي عبد الرحمن الرمال وهو مالك قناة مختصة بمراجعة السيارات على ” اليوتيوب ” لم يصب بأذى .

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