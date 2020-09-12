تراند الفن: فنانة شهيرة تكشف عن السر الذي حيّر جمهورها في جسدها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 12 سبتمبر 2020 10:21 صباحاً - ‏25 دقيقة مضت أخبار المشاهير 33 زيارة كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عن السر الذي حيّر جمهورها بشأن قدمها . وأظهرت “كيم” صورا لقدمها لتوضح للناس أنها لا تملك 6 أصابع مثلما يظن البعض وإنما 5 فقط. وأوضحت كيم كاردشيان أسباب هذا الاعتقاد الخاطيء لدى جمهورها ، مؤكدة أن المسألة بدأت بعدما ظهرت زائدة عظمية في إصبع قدمها الصغير ومن هنا ظن البعض أنها تملك 6 أصابع وليس 5. شاركها

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