تراند الفن: ابنة هيفاء وهبي تفجر مفاجآت جديدة عن علاقتها بها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 12 سبتمبر 2020 11:23 صباحاً - ‏57 دقيقة مضت أخبار المشاهير 31 زيارة

كشفت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي تفاصيلا جديدة عن علاقتها بوالدتها.

Advertisements

وقالت في تصريحات متلفزة: أنا أثبت أن “فاقد الشيء يعطيه” فحياتي كلها أعيشها لأسرتي وبناتي (في إشارة إلى انقطاع علاقتها بأمها منذ الصغر).

وأضافت: أرفض أن تعمل أي واحدة من بناتي في مجال الفن وأفضل لو عملت إحداهن طبيبة والأخرى مهندسة.

واستدركت: عشت طفولة مثالية ، وكل شيء يمر في حياتنا نتعلم منه ، عوضت ابتعادي عن والدتي بمنح الحب لبناتي .