- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 12 سبتمبر 2020 11:23 صباحاً - 57 دقيقة مضت أخبار المشاهير 31 زيارة
كشفت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي تفاصيلا جديدة عن علاقتها بوالدتها.
وقالت في تصريحات متلفزة: أنا أثبت أن “فاقد الشيء يعطيه” فحياتي كلها أعيشها لأسرتي وبناتي (في إشارة إلى انقطاع علاقتها بأمها منذ الصغر).
وأضافت: أرفض أن تعمل أي واحدة من بناتي في مجال الفن وأفضل لو عملت إحداهن طبيبة والأخرى مهندسة.
واستدركت: عشت طفولة مثالية ، وكل شيء يمر في حياتنا نتعلم منه ، عوضت ابتعادي عن والدتي بمنح الحب لبناتي .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: ابنة هيفاء وهبي تفجر مفاجآت جديدة عن علاقتها بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.