تراند الفن: رفض قرار رئاسي .. أجرأ رسالة من صالح سليم لمبارك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:26 مساءً - اشتهر المايسترو صالح سليم، أحد رموز النادي الأهل، بشخصيته القوية وانتمائه الشديد للأهلي، حيث اتخذ قرارات نارية دخل على إثرها في صراعات مع شخصيات سيادية بالدولة مثل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان صالح سليم قد رفض قرار رئاسي من الرئيس الراحل حسني مبارك فى 20 فبراير عام 2002، وذلك بعدما شهدت مصر حادثا أليما، عندما اندلعت النيران بإحدى العربات بقطار الصعيد، والتي أدت إلى سقوط 350 ضحية حينها.

وجاء قرار صالح بعدما اتفق الرئيس حسنى مبارك فى ذلك الوقت مع إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام، على إقامة مباراة بين النادي الأهلي والزمالك، ليكون إيراد هذه القمة لصالح ضحايا الحادث، وقد كان ذلك قبل وفاة المايسترو بشهور قليلة.

وعندما علم بنية الدولة بشأن إقامة المباراة، رفض والسبب عدم إبلاغه، وتم الإعلان عن المباراة ونشر الخبر في جريدة الأهرام دون الرجوع إليه.

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وكان المايسترو حينها يرى أنه يجب إخباره بالمباراة سابقا قبل الإعلان عنها بالصحف باعتباره رئيسا للنادي الأهلي.

ووصلت تهديدات إلى صالح من رئاسة الجمهورية فكان رد رئيس الأهلي: “لو مبارك مصمم يلعب هذه المباراة يكلف 11 موظفا من رئاسة الجمهورية للعب أمام الزمالك، ولو أصرّ إبراهيم نافع على إقامتها يأتي بـ 11 صحفيا من الأهرام للعب أمام الزمالك، طول ما صالح سليم عايش الأهلي مش هيلعب هذه المباراة”.

يأتي هذا مع حلول ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم، أحد رموز النادي الأهلي وأعلام الكرة المصرية، والذي حلّت ذكراه أمس الجمعة 11 سبتمبر.

وقد ولد صالح سليم فى 11 سبتمبر 1930، وتوفي في 6 مايو 2002، بعد فترة زمنية قضاها في صراع طويل مع المرض، وحياة كروية حافلة بالعطاء.