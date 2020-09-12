نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تخزين البطاطس بأفضل وأضمن الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المهم معرفة تجزين البطاطس الصحيحة والسليمة حيث أن البطاطس من أهم الخضراوات وأكثرها استخداماً في كل مطبخ ولا شك أن ربة المنزل تحتاج استخدام البطاطس بشكل كستمر في تحضير أشهى الأطباق والمقبلات ويمكن تحضير ألذ طبق جانبي مقرمش منها أيضاً، لذلك سيكون من المفيد أن تتحعلمي شروط حفظها لتبقى أطول وقت ممكن معك تابعينا لتعرفي الطريقة. تخزين البطاطس حفظ البطاطس خارج الثلاجة: عليك اختيار نوع جيد من البطاطس حيث أن إبقائها صالحة أكبر وقت ممكن يعتمد على حسن اختيار الحبات من البداية. يجب أن تكون البطاطس خالي من الشقوق أو الحفر ولا يوجد بها أي إنبات. استخدمي فرشاة صغيرة لتقومي بإذالة الأترية والأوساخ العالقة في البطاطس قدر الإمكان. يجب اختيار مكان مناسب للتخزين فلا بد أن يكون المكان بعيد عن الضوء والرطوبة وبارد قدر الإمكان. أحضري صندوق خشبي بفتحات جانبية وضعي حبات البطاطس بها. قومي بتغطيتها تماماً بقطعة غامقة من القماش وذلك حتى لا يتسرب الضوء إليها. كل أسبوع يتوجب عليك تفقد البطاطس المخزنة والتأكد من أنها مازالت صالحة كما يجب إذالة الحبات التي تعرضت للتلف. عند تجزين البطاطس يجب عليك الإنتباه إلى: إذا خزنت البطاطس بجانب البصل فهذا سيفسد البصل بسبب غاز الإيثيلين الذي تصدره البطاطس ويساعد على التبرعم.

تعرض البطاطس للضوء يجعلها تنتج مادة سامة تسمى السولانين.

لا يفضل حفظ البطاطس في الثلاجة حيث يتحول النشا إلى سكر. تخزين البطاطس في الفريزر: قومي بتقشير البطاطس وغسلها ثم قطعيها إلى مكعبات. اسلقي المكعبات على النار مع إضافة ملح لتصبح نصف مسلوقة. تجزين البطاطس يتم في أكياس الثلاجة ثم توضع في الفريزر. عندما تحتاجين استخدامها أخرجيها من الفريزر قبلها لتبرد ثم اسلقيها مرة أخرى.

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