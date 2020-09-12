تراند الفن: مفاجأة.. ابنة رجاء الجداوي لم تزرها مرة واحدة في المستشفى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 12 سبتمبر 2020 08:38 مساءً - “كنت أتواصل مع والدتي عبر خاصية ” الفيديو كول”، بهذه العبارة، كشفت ابنة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، عن تفاصيل وكواليس علاقتها بوالدتها وأيامها الأخيرة داخل مستشفى العزل.

وفي التفاصيل قالت أميرة مختار في لقائها مع برنامج “أسرار النجوم”، عبر أثير إذاعة نجوم إف إم المصرية، أمس الأول الخميس، أنها لم تزر والدتها رجاء الجداوي طوال فترة علاجها.

وأضافت أميرة أنني لم أزرها في المستشفى ولا مرة، وكانت ترفض ذلك، وعندما علمت في إحدى المرات بأنني قادمة لزيارتها غضبت غضبا شديدا.

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وتابعت: إن معظم محادثاتها معها كانت من خلال خاصية “الفيديو كول”، وكانت تستمر لساعات لكي تطمئن على حالتها الصحية.

كما نوّهت ابنة الفنانة الراحلة إلى أن والدتها لم تكن تتألم أثناء وجودها في المستشفى، ولكن كل أزمتها كانت في صعوبة التنفس.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد مع أول أيام عيد الفطر، وتوفيت داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاما.