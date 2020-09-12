طريقة مبتكرة في تنظيف الملابس البيضاء باستخدام شرائح الليمون وشاهد نتائج مذهلة

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عمر شويل - جدة تبحث الكثير من النساء في الوطن العربي عن أفضل الطرق التي يمكن استخدامها في تنظيف الملابس البيضاء وجعلها أكثر نظافة وتكون ناصعة البياض، وذلك حيث أن مع مرور الوقت يصبح اللون الأبيض داكن قليلا وهو ما يجعل الملابس تظهر بمظهر قديم، ونقدم لكم وصفة يمكن الاعتماد عليها أثناء التنظيف لجعل تلك الملابس تظهر بشكل أفضل، وهي استخدام شرائح الليمون والتي لها دور كبير وهام في الحفاظ على اللون الأبيض وتخلصها من أي بقع أو أثار للعرق.

طريقة تنظيف الملابس باستخدام شرائح الليمون

ويقوم البعض باستخدام الطرق التقليدية للحفاظ على اللون الأبيض في الملابس مثل استخدام الكلور ولكن في الكثير من الأحيان يأتي بآثار سلبية عليه حيث أنه يضر بالملابس ويجعلها أكثر عرضة للهلاك، كما أنه قد يضر بالجسم لاحتواءه على مواد سامة، ولذلك فإننا نقدم لكم تلك الطريقة والتي لا تحتاج إلى أي مجهود حيث أنها تتم من خلال مواد موجودة في جميع المنازل من خلال اتباع تلك الخطوات.

وضع قدر كبير من الماء علي الموقد والانتظار حتي يسخن.

وضع شرائح الليمون في الوعاء.

وضع الملابس البيضاء بداخل وعاء ونضع عليه الماء وشرائح الليمون.

وضع الوعاء يغلي علي نار خفيفه لمدة 5 دقائق.

تحريك الملابس بانتظام ثم يتم تصفية الماء بعد مرور خمسة دقائق.

يتم ترك الملابس حتى تبرد ثم بعد ذلك يمكن غسله بالطريقة العادية في الغسالة وسوف يتم ملاحظة الفرق.

فوائد الليمون للملابس

ولليمون الكثير من الفوائد للملابس حيث أنه يعد مبيض طبيعي لها كما أنه يقضي على أي رائحة كريهة قد تصدر من الملابس ويجعل رائحتها رائعة تماماً، كما يساعد حمض الليمون علي تكسير البقع التي تواجهك في الملابس البيضاء وإعادة اللون الأبيض لها وعلي عكس المبيض الكيميائي والتجاري فإنه يتكون من العناصر الأمنة للاستخدام ولا يترتب عليه أي أضرار.

كما أيضا يتم استخدام عصير الليمون في تلميع الأحذية الجلدية، حيث أنه في حالة أصبح الحذاء يبدو قديما يمكن استخدام عصير الليمون في تنظيفه حيث أنه يعطيه اللمعة اللازمة ويصبح كأنه جديد.