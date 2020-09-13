تراند الفن: صور عارية على صفحة مخرج مصرى شهير

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 13 سبتمبر 2020 08:42 مساءً - ‏40 دقيقة مضت أخبار المشاهير 53 زيارة

تقدم المخرج المصري محمد سامي الأحد، ببلاغ إلى النائب العام، يؤكد فيه قيام مهجولين بانتحال شخصيته، وتشويه صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء في البلاغ الذي قدمه محاميه شعبان سعيد، أن مجهولين قاموا بانتحال صفته وإنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثوا مع فتيات راغبات في الدخول إلى عالم الفن وطلبوا منهن صورا عارية بهدف الابتزاز لاحقا.

وقال شعبان سعيد، محامي المخرج، إن موكله فوجئ بتلك الصفحات الوهمية، وإن انتحال اسمه وصفته وسيلة سهلة للنصب باسمه والابتزاز، مما يضر باسمه وسمعته وأسرته.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على الجناة والتحقيق معهم.