تراند الفن: الملك يتدخل لإنقاذ فنان شهير من المرض

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:43 مساءً - تعرض الفنان الأردني محمد ختوم لوعكة صحية مؤخرًا، وقد انقطع عن التمثيل؛ بسبب ظروفه التي يعاني منها، وبقائه في أغلب الأحيان على جهاز التنفس وحاجته لعملية زراعة رئة.

وأجرى أحد البرامج الإذاعية الأردنية مقابلة هاتفية مع الفنان ختوم، للاطمئنان عليه وهو على سرير الشفاء، بعد أن فقد مصدر دخله الوحيد وهو عمله في الفن.

وأشار الفنان ختوم خلال مقابلته، عن انقطاع دخله، بعد توقفه عن التمثيل، وأنه لم يتلق اتصالا من أي مسؤول في الحكومة، واقتصر السؤال عنه من قبل زميله المنتج الأردني محمد المجالي.

وبعد عرض اللقاء، أجرى رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي، اتصالاً هاتفياً مع الممثل محمد ختوم، بايعاز من ملك الأردن عبدالله الثاني.

واطمأن العيسوي خلال الاتصال على وضع محمد ختوم الصحي والمادي، ليصار بعد ذلك إلى اتخاذ الترتيبات لعلاجه ورعايته، وتقديم كافة الدعم المطلوب، بما يليق وقيمته الفنية، ونقل العيسوي تحيات الملك وولي العهد للفنان والحرص الملكي لدعم الفن الاردني كقيمة راسخة في الاردن.

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وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بنقل الفنان محمد الختوم إلى مدينة الحسين الطبية.

وأعرب الختوم عن جزيل شكره للملك وولي العهد على الاهتمام الكبير بتفاصيل حالته الصحية ومتابعتها.

ولفت الفنان الأردني إلى أن رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي أبلغه هاتفيا تحيات الملك واهتمامه بتفاصيل حالته الصحية.

يشار أن محمد الختوم ممثل أردني يبلغ من العمر 70 عاماً، لديه العديد من الأعمال الفنية والتلفزيونية، مثل المطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، لوحة حب، ومن أعماله المسرحية: اللعبة، خادم سيدين، الساحر بطيخة، من حقي أتزوج.

وكان سفيان ختوم ناشد عبر صفحته على احدى منصات التواصل الاجتماعية بتدخل سريع بعد تضاعفت متاعب والده الصحية في رسالة حصدت انتشاراً واسعاً تداولها فنانون وإعلاميون وشخصيات معروفة وعامة الجمهور إلى جانب منشورات ومقاطع صوتية ومرئية، وتعليقات دفعت في الاتجاه ذاته.