تراند الفن: تفاصيل مبكية في حياة الفنان مجدي وهبة.. واجه وزير الداخلية ومات بالحسرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - نشر حساب زمن الفن الجميل على إنستجرام صورة نادرة للفنان الراحل مجدي وهبه، والتي تجمعه مع زوجته وأمه وبنته.

وكشف الحساب عن تفاصيل مثيرة في حياة الفنان الراحل، الذي تعرض لاضطهاد من وزير الداخلية السابق زكي بدر.

وعلق الحساب على الصور قائلا : ” الصور دي للناس اللي مش عارفة حكاية الفنان الراحل مجدي وهبة ومش مصدقين إنه اتظلم وكمان للناس اللي بتقول ان الست اللي معاه في الصورة اللي فاتت تبقى امه مش مراته.

وأضاف أن هذا الرجل اتظلم ظلم شديد.. إنه ظابط الشرطة الفنان مجدى وهبه، والذي وقف عالمسرح فى مسرحية وقال “أبو الذيك”، وكان اسم وزير الداخلية وقتها زكى بدر.

وزير الداخلية الأسبق زكي بدر ظن أنه يستهزئ به فلفق له تهمه عند رجوعه من المسرح عند ميدان الجلاء بمصر الجديدة.

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وقامت الشرطة بتوقيف سيارته وادّعوا انه معه حشيش، وتم القبض عليه فقام بإحضار 10محامين للدفاع عنه وفعلا نجحوا بإخراجه من الحبس والقضية علي فشوش.

وفي التفاصيل فإنه عقب خروجه ، ساءت حالته النفسية فذهب الى الغردقه لتغير جو وراحة البال، إلا إنه من الزعل توفى فى ريعان شبابه عن عمر ناهز 40 سنة.

وتابع الحساب: إننى أعرف الأستاذ مجدى، وأنه كان يصلى الفجر حاضر يوميا وكان عامل للفقراء والمعاقين مرتب شهرى.

وقد تركت زوجته منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أهلها ومازالت الشقة مقفولة لليوم وكان مجدى وهبه ظابط شرطة قبل التمثيل وله عمارة ضخمة هو وأخوه بشارع الدكتور حسن إبراهيم بالحى الأول بمصر الجديدة خلف نادى النصر ناصية شارع شهاب.

وزوجته بنت عم الملكة ناريمان ملكة مصر والسودان وابنته الأولى على الجامعة الأمريكية، وكان بجوار منزله مسجد يصلى الفجر حاضر يوميا وكان عامل للفقراء والمعاقين مرتب شهرى كله فى ميزان حسناته.. الله يرحمك يا أستاذ مجدى وهبة.