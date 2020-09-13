تراند الفن: غرق منزل فنانة شهيرة وتعلق: سترك يارب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - ‏18 دقيقة مضت أخبار المشاهير 16 زيارة كشفت الفنانة المصرية مها أحمد عن تعرض منزلها لخسائر كبيرة بعد تسرب المياه داخل شقتها. وكتبت مها أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، “بيتى غرق مايه ومش عارفين ايه السبب سترك يارب”

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