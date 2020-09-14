نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض اليوم الوطني 90 تخفيضات تصل لـ 90% على كل شيء في المقال التالي

عمر شويل - جدة في شهر الوطن يبحث الكثيرين عن عروض اليوم الوطني 90 ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، بعد سلسلة من الحروب قادها لاستعادة الأرض وانتصر فيها جميعًا وفي النهاية قام بتوحيد راية المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية وذلك يوم 23 سبتمبر عام 1932م بعد ضمه كل المناطق السعودية ، ويتم الاحتفال في سائر المملكة بهذا اليوم .

اليوم الوطني السعودي

هو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود تحويل المملكة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية بعد إصدار المرسوم الملكي رقم 2716 يوم 23 سبتمبر لعام 1932م، الموافق 21 جمادى الأولى 1351هـ، تمكن الملك من استعادة الرياض عاصمة الدولة السعودية الثانية وعودة أسرته إليها وبعد استعادة أرض الرياض كافح الملك لمدة تعدت الثلاثين عامًا لتوحيد كل مناطق المملكة .

بدأ بنجد وسدير والوشيم عام 1902م، من ثم ضم القصيم عام 1904م تم الاحساء عام 1913م، تمكن بعد ذلك من ضم حائل عام 1921م، ثم ضمن بعدها منطقة الحجاز عام 1925م بعد الحرب العالمية الثانية واكتمل التوحيد بعد ضمن جازان عام 1930م في مشارف الحرب العالمية الثانية، ثم صدر المرسوم الملكي عام 1932م من تغير اسم المملكة من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها للمملكة العربية السعودية، وفي عام 2005 أقر الملك عبد الله أن اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة من العيد 75، وفي عام 2009م تم افتتاح جامعة الملك عبد لله للعلوم والتقنية.

Advertisements

أجازة اليوم الوطني 90

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن أجازة اليوم الوطني 90 ستكون يومين للقطاع العام تبدأ من الأربعاء 23 سبتمبر والخميس، أما القطاع الخاص فهي يوم واحد، وأكد رئيس الهيئة العامة للترفية استمرار شعار اليوم الوطني همة حتى القمة، لأنه معبر عن رؤية 2030 الإصلاحية من سعي المملكة الدائم للوصول لقمة المجد.

عروض اليوم الوطني 90

نجد مجموعة من العروض المميزة في كل شيء على المطاعم والسيارات والخدمات والمتاجر والمطاعم والرحلات وكذلك خطوط الطيران وخطوط السكة الحديدة وعروض المجوهرات وعروض الأقمشة عروض وتخفيضات لكل شيء كالتالي:

وأيضًا عروض على المراكز الرياضية ومراكز التجميل وعيادات الأسنان والتحاليل الطبية وغيرها الكثير والكثير