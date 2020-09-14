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عمر شويل - جدة فوائد وضع أكياس الشاي داخل السيارة لن تصدق النتيجة، لا يعلم الكثير من الأشخاص أهمية استخدام أكياس الشاي مرة أخرى خاصة أنه يحتوي على الكثير من الاستخدامات المميزة، حيث ينبغي عليك بعدم التخلص من أكياس الشاي بعد تناول مشروب الشاي حيث يمكنك تنشيط أكياس الشاي مرة أخرى ووضعها في كوب من الماء حتى تتمكن من التخلص من رائحة السيارة المزعجة، خاصة إذا قمت باستخدام العديد من المعطرات ولكن لا تعطي نتائج جيدة ويمكنك استبدالها ب أكياس الشاي ووضعها داخل السيارة لامتصاص الروائح الكريهة، لأن هذه الطريقة تعطي نتائج فعالة بدلاً من شراء المعطرات التجارية.

استخدامات مدهشة لأكياس الشاي

كثير من الأشخاص يلقون بأكياس الشاي في صندوق القمامة ولكن لا يعلمون أن يمكن استخدام أكياس الشاي مرة أخرى في العديد من الاستخدامات إلهامه خاصة أن الكثير يحاول التقليل من تناول المشروبات الغازية، ولكن أكياس الشاي يمكنك أن تقوم باستخدامها، حيث يمكنك الاحتفاظ بأكياس الشاي ووضعها إلى الشاي القادم مرة أخرى، وسوف تلاحظ أن الشاي أصبح مذاقه قوي مميز ولكن يجب حفظها في مكان جيد ونظيف ويفضل تتناول الشاي الأخضر أو الأحمر.

أضافت نكهة الشاي للمكرونة

يمكن استخدام كيس الشاي عند سلق المكرونة أو الأرز أو غيرها من الحبوب الأخرى حيث يعطى لها مذاقها مميز، ويمكن أيضا الاحتفاظ بأكياس شاي البابونج والشاي الأخضر مع المقاولون والشيء توابل أو القرفة مع دقيق الشوفان.

تنظيف السجاد بالشاي

يمكن استخدام أكياس الشاي المخمرة قبل عملية تنظيف السجاد لإزالة كافة الموائع الكريهة عن طريق وضع أكياس الشاي في الثلاجة بداخل كوب من الماء حتى لا تفسد أو يمكن وضعها في كمية مناسبة من الماء قبل تنظيف السجاد ويتم غسلها على السجادة حتى تجف واستخدام المكنسة الكهربائية للتخلص من الشاي المجفف.