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عمر شويل - جدة طريقه عمل صابون العسل لتنظيف البشرة والتخلص من التجاعيد بمكونات طبيعية، سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم خطوات تجهيز صابون العسل الذي يعمل على تنظيف البشرة وترطيبها ويدخل في معالجة التجاعيد التي تظهر على البشرة بالإضافة إلى أنها تتميز برائحة مميزة وخاصه عند تجهيزها بالزيوت العطرية، والمكونات الطبيعية التي تدخل في معالجة الكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مضادات للبكتيريا وله رائحة مميزة حيث يمكن استخدام زيت الليمون أو البرتقال.

خطوات صناعة صابون العسل لتنظيف البشرة

يجب أن يتم تجهيز نسب متوازنة من جميع المكونات حيث يتم تجهيز 48% من دهون اللحم البقري و20% من زيت جوز الهند و5% من زيت الخروع و2% من شمع العسل و25% من زيت الزيتون و4% من زيت الليمون العطري و3% من العسل وغسيل وغسول هيدروكسيد الصوديوم.

تحضير صابون العسل لتنظيف البشرة

أولا قومي بوضع الغسول مع الماء المقطر واخلطي كافة المكونات مع بعضها على نار هادئة وتترك حتى تبرد ثم بعد ذلك احضري غلاية وضعي فيها شمع العسل حتى يصبح سائل و ضيفي عليه باقي الزيوت المتبقية، مع الدهون اللحم البقري وقلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس ويصبح متجانسة واتركي المكونات تبرد.

بعد ذلك قومي بوضع خليط الغسول مع خليط الدهون بشكل بطيء مع التقليب المستمر ثم نبدأ بوضع العسل والزيوت الأساسية وضعيف في قوالب وبعد ذلك اتركيه في الثلاجة طوال الليل وينبغي أن تكون القوالب مصنوعة من السلك أو الاثنين الاكريليك ويفضل استخدام السيليكون لأنه يساعد على استخراج الصابون منه بكل سهولة.