انت الان تتابع تفاصيل خبر تزوج زوجها من امرأة ثانية.. رد فعل زوجة سعودية يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نشرت مواطنة سعودية مقطع فيديو أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن الفيديو ردود أعالها مع أطفالها تجاه عقد قران زوجها على امرأة ثانية، وظهرت ” أم عمر” في الفيديو وهى تحتفل رفقة أطفالها بزواجه من امرأة ثانية أمام زوجها وهم يلتفون حول طاوله عليها كعكة وشموع، ووضعت عليها بعض المشروبات وزينتها بالورود، وكتبت ” ألف مبروك الملكة يا أبو عمر” وهو مشهد غير متآلف عليه من النساء كثيراً.
رد فعل الزوجة السعودية يُشعل مواقع التواصل
وعلقت ” أم عمر” على مقطع الفيديو: ” “هديتي المتواضعة لزوجي بمناسبة زواجه الثاني، حبيت أشاركها معكم لنشر السلام والألفة بين الأسر السعودية”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء “سبوتنيك”.
وإختمت المواطنة السعودية ” أم عمر” تعليقها بهاش تاج (شوق_الدوينيتبارك_لزوجها_زواجه_الثاني”، حيث أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ” تويتر” وانقسم رواد المواقع بشأن ردة فعل الزوجة تجاه زواج زوجها من امرأة أخرى، حيث أعتبر البعض منهم أنها أخلاق حميدة كما أنها نموذج للمرأة الصالحة في هذا الزمان.
ويمكنك مشاهدة مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ” تويتر”، والذي أظهر فرحة أم عمر وأطفالها بزواج زوجها من زوجة ثانية.
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