نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 90 العثيم اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 90 من العثيم اليوم على المنتجات الطازجة تتضمن كيلو من الخيار الطازج ذو المذاق الطيب ب 2.95 ريال، والبصل أحمر اللون ب 1.95 ريال للكيلو، البطاطس ب 4.95 ريال للكيلو، تفاح رويال ب 5.95 ريال، سعر الفلفل البارد في أسواق العثيم ب 5.95 ريال للكيلو، وكيلو من اللحم الطازج منزوع العظم ب 40.95 ريال بلدي، 2 ربطة من الثوم بسعر واحدة ب 3.95 ريال، سعر كيلو من التمر الرطب ب 12.95 ريال، كيلو من الفلفل الأسود حب ب 34.95 ريال، برطمان وزن 500 جم من هيل زينا ب 89.95 ريال، كيلو من القهوة الغامق هرري ب 33.95 ريال.

عروض اليوم الوطني 90 العثيم اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020

عروض الفواكهة الطازجة تستمر لمدة 4 أيام على الكمثري من نوع كوسيا ب 6.75 ريال، سعر حبة الأناناس ب 6.45 ريال، والرمان والكيوي بنفس السعر ب 8.95 ريال، 2 ربطة من الليمون الشبك ب 1.95 ريال، 2 كيلو من البطاطا حلوة المذاق ب 6.95 ريال.

عروض يوم الاثنين أسواق العثيم

كيلو من الحلاوة الطحينية ب 9.75 ريال سادة، لبنة طازجة من بينار ب 17.50 ريال للكيلو بسعر التكلفة،عبوة من زيتون أكورسا الأسود ب10.95 ريال، 2 كيلو من التمر السكري ب18.95 ريال، جبنة هنغاري ب 14.95 ريال للكيلو دوبل كريم، شبيهة القشدة بدر ب 12.95 ريال.

Advertisements

عروض اليوم الوطني العثيم

سعر كيلو من الليمون ب 5.95 ريال فيتنامي، عدس مجروش أحمر ب 6.95 ريال للكيلو، كيلو من ذرة الفشار ب 5.95 ريال، كيس من الجزر الطازج ب 3.25 ريال للكيلو، شمام أردني ب 3.95 ريال للكيلو.

10 كيلو من سكر الأسرة مسموح ب 2 كيس فقط لكل عميل ب 24.95 ريال، بدلا من 35.50 ريال، زجاجتين حجم 1.8 لتر من زيت دوار الشمس ب 18.95 ريال، بدلا من 25.25 ريال، سعر كرتونة من دجاج دوتكس ب 128.95 ريال، بدلا من 148.95 ريال، كرتونة من عصير الربيع بنكهة البرتقال تتكون من 18 عبوة حجم 125 مل ب 16.50 ريال، بدلا من 19.66 ريال.

عروض العثيم اليوم الحلويات

بسيمة بالمكسرات ب 24.95 ريال، تورته مشكل زود تحضر حسب الطلب ويكون ذلك قبل الذهاب للفرع ب24 ساعه ب 90 ريال، بدلا من 100 ريال، عرض خاص على الكنافة بالقشطة بنصف الثمن ب 22.50 ريال، بدلا من 45 ريال، كيلو بسكويت بجوز الهند ب 29.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال.