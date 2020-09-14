

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 09:29 مساءً - صدم الفنان محمد صبحي ملايين المصريين برفضه تجسيد رجل أحبه الكثيرون. و رفض الفنان محمد صبحي ترشيح الفنانة وفاء عامر له ليؤدي دور طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي. وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: أرشح لطفي لبيب لتأدية هذا الدور لأن أفكاره تتناسب مع أفكار الطبيب الراحل . وأضاف: أحترم طبيب الغلابة وبالتأكيد أحب تجسيد شخصية مثله لكن لطفي لبيب هو الأنسب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد صبحي يرفض تجسيد دور طبيب الغلابة والسبب صادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.