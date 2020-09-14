نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مصرف الراجحي لتمويل السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مصرف الراجحي لتمويل السيارات يقدم بنك الراجحي العديد من التسهيلات في هيئة عروض مقدمة بالاشتراك المجدوعي للسيارات، حيث قدم البنك عرض على شراء سيارة بيجو بنظام الأقساط الشهرية وبسعر تنافسي ويمكنكم الشراء بنظام تأجير السيارات بدفعات محددة ودفعت تسوية لباقي سعر السيارة، أضاف مصرف الراجحي أن العروض المقدمة هي حتى نهاية الشهر الجاري وبعدها يعود نظام التقسيط لما قبل العرض المقدم.

عروض مصرف الراجحي لتمويل سيارة بيجو مع تحويل الراتب

الدفعة الأولى أو مقدم السيارة هو 5% فقط من قيمة السيارة.

بدون رسوم إدارية اي زيرو رسوم.

قسط شهري منخفض يتناسب مع الكثير من الدخول الشهرية.

يمكن دفع الدفعة الأخيرة من الثمن الكلي حتى 30% من قيمه السيارة.

معدل النسبة السنوي 8.36 شامل الضريبة.

أقساط تصل إلى 60 شهر.

تأجير السيارات بدون تحويل راتب

دفعة أولى تبدأ من 15% ويمكن زيادتها بحسب العميل.

بدون رسوم إدارية اي زيرو رسوم.

قسط شهري منخفض ويحدد بحسب الدخل الشهري وعدد الشهور للاقساط والثمن الإجمالي للسيارة.

الدفعة الأخيرة 25%.

معدل النسبة الشهري 10.46 شامل التأمين على السيارة.

القسط يصل إلى 60 شهر.

الشروط والأوراق المطلوبة

المصرف خاضع لشروط مؤسسة النقد العربي السعودي ، هذا العرض ساري حتى ال 30من سبتمبر الجاري أو حتى نفاذ الكمية المعروضة من السيارات داخل العرض،يجب إحضار صورة من الهوية الوطنيه، صورة واصل شهادة إثبات الدخل، توثيق الدخل من جهة العمل التقديمالتقديم إلكترونيا من خلال مصرف الراجحي وبشروط السن والراتب الشهري المقرر من المصرف.