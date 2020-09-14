تراند الفن: ” أقسى اللحظات” تموت أمام خطيبها.. ماذا حدث

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:31 مساءً - لحظات قاسية رواها شاب كيني، عندما توفت خطيبته غرقا أمام عينيه ولم يتمكن من إتقاذها وإخراجها من الماء.

ووقعت الحادثة الصادمة، أثناء التقاط صورة لهما أثناء خروجهما في شلالات غرب كينيا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الشاب ، فإن خطيبته طلبت منه أن يلتقطا صورة سيلفي بالهاتف، في البداية رفض لأنه لا يحب التصوير و لكنه تراجع عن قراره فوافق وعندما وقفت لالتقاط الصورة انزلقت قدمها ووقعت في المياه.

من جانبه حاول الشاب إخراجها من المياه ، ولكنه فشل وماتت غرقا أمام عينيه، دون أن يستطيع إنقاذها.