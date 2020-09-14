تراند الفن: سر كان يجمع بين عادل إمام ورجاء الجداوي تكشفه ابنتها .. فما هو؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:31 مساءً - لم تفت أسابيع على وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي لكن رغم ذلك خرجت ابنتها لتتحدث إلى وسائل الإعلام.

و روت أميرة حسن مختار – نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي – بعض الأسرار الخاصة بحياتها وذلك في ذكرى ميلادها .

وقالت في مداخلة مع قناة “مساء DMC ” : والدتي كانت مرتبطة جدا ابانتي روضة ، وكانت تحب الاستماع لأرائها في أغلب الأمور .

وأضافت: والدتي كانت تحرص على توثيق أغلب الذكريات بصور ، وكانت تعتز بصورها مع الفنان عادل إمام وبخاصة تلك الملتقطة من مسرحية (الواد سيد الشغال) .

وشاركت رجاء الجداوي مع عادل إمام في الكثير من الأعمال وبخاصة قبل وفاتها بسنوات قليلة.