تراند الفن: أم توثق لحظة وفاة ابنتها داخل مستشفى ولادة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:33 مساءً - نشرت صفحة تعرف باسم “أصدقاء وزارة الصحة” مقطع فيديو على مواقع التواصل، يتضمن بلاغا إلى وزيرة الصحة والنائب العام.

وكتبت الصفحة: “عايزة حد يجيب لى حق بنتى اللى اتوفت وهى حامل يعني روحين راحوا بسبب إهمال المستشفى”.

وبحسب ما تم تداوله فإن السيدة المتوفاة وتدعى “إيمان”، دخلت مستشفى النساء والتوليد قبل 4 أيام، وهي حامل في أشهرها الأخيرة.

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وبعد انتشار الفيديو كشفت جامعة المنيا، أنه يتم حاليا فحص الواقعة وإعداد تقرير مفصل بها وفي حال صحتها، والتأكد من وجود شبهة إهمال سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيتم إصدار بيان بجميع الحقائق.

وكان العشرات من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد تداولوا عددا من الفيديوهات لفتاة شابة تسمى “إيمان”، بعد أن قامت والدتها بتوثيق لحظة احتضارها، ووفاتها وهي حامل داخل إحدى غرف مستشفى النساء والولادة التابعة لجامعة المنيا.

وطالب رواد مواقع التواصل بصرورة التحقيق السريع في الواقعة ومحاسبة المقصرين ومناشدتها للأطباء بالتدخل.