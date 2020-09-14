تراند الفن: تحرك عاجل من النيابة ضد أحمد حسن وزينب لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:33 مساءً - استدعت نيابة البساتين اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب للاستماع لأقوالهما، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.
واستمعت النيابة لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.
وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا طفلتهما ويستغلانها في التربح من بنشر فيديوهات مسيئة لها، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضان فيها حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغ آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر في فيديو آخر.
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