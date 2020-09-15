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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 12:35 صباحاً - فجرت عارضة الأزياء اللبنانية مريام كلينك موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد نشرها كعادتها عدة صور فاضحة وعارية فى آخر ظهور لها .
وكما عودت كلينك الجمهور بتعريها و صورها الفاضحة وبالأخص بعد عملية تجميل الصدر التي خضعت لها كلينك منذ فترة لابراز مفاتنها، بات من الواضح ان كلينك أصبحت مهووسة بشكلها و تفاصيل جسمها بطريقة جنونية.
ونشرت ميريام عبر خاصية الستوري في حسابها صورة ظهرت بها كلينك واضعة قدم على قدم بشكل فاضح ما ادى الى ظهور منطقة حساسة .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: ميريام كلينك تضع قدم فوق قدم فظهر المحظور دون ان تشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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