تراند الفن: فجر السعيد : باقي من الزمن 5 ساعات وسيحدث هذا الامر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن سعادتها لاتفاقية السلام التي تمت بين الإمارات وإسرائيل ، ثم البحرين وإسرائيل برعاية أمريكية.

وقالت السعيد على حسابها في تويتر :” باقي من الزمن 5 ساعات وبعدها سيسجل الشجعان وجهاً جديداً لتاريخ المنطقة سيرسموا مستقبل مختلف مبني على السلام والمحبة وبالسلام لا الكره ولا الحروب سنحقق كل المستحيلات”.

وكانت السعيد قد كتبت في تدوينة سابقة عن عمليات التطبيع بالخليج : القيادة الإماراتية حصلت على سبع وعود مشروطة للقبول بالسلام والقيادة البحرينية نجحت بالحصول على ثلاث وعود مشروطة للقبول بالسلام يعني الإجمالي عشرة، متسائلة: ” كم باقي من شروط المبادرة العربية 2012 .. المهم إحنا بالكويت آخر المطبعين وأكيد بدون شروط لأن الشروط بيخلصونها اللي قبلنا مهووووووو”.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة أنها سترعى مساء اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل الإمارات والبحرين، في يوم وصفه الفلسطينيون بـ “الثلاثاء الأسود”.

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وذكرت الإذاعة الألمانية أن مراسيم التوقيع سيحضرها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلي أن الاتفاقية مع دولة الإمارات تعتبر اتفاقية سلام، ستصوت عليها الحكومة والكنيست لاحقا لإقرارها.