نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فن أدارة وتنظيم الوقت في حياتنا اليومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة

فن أدارة وتنظيم الوقت فهو من أثمن الأشياء في حياتنا اليومية فالوقت الذي يمر لا يعود مره أخري كما في زماننا الحديث حيث المشاغل والأمور المهم فما هو دورنا للحفاظ علي الوقت وكيفية تعلمنا لإدارته بشكل صحيح فإن كنت مشغولا لا يعني هذا أنك تستغل وقتك بشكل صحيح فيجب عليك التفرقة بين الأمور المهمة والأمور الغير مهمة ولتتعلم هذا عليك أن تعلم أولا:

ما هي الأمور التي تعمل علي ضياع وقتك ؟

عدم تحديد أولوياتك

عمل الأشياء بعشوائية وعدم الالتزام بروتين يومي أو نظام معين

عدم الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته لنفسك من قبل

تحديد جدول زمني ثم الاستسلام للأحباب عند عدم الالتزام بهذا الجدول

عمل الأشياء التي يطلبها من أشخاص آخرون دول مراعاة أولوياتك

كيف يمكنك التغلب علي هذه الأمور ؟

حدد أولوياتك:

ومن أهم الأمور التي تساعدك علي تنظيم وقتك هي تحديد الأولويات فإن كنت لا تعلم ما هي أولوياتك سينتهي بك الأمر بإضاعة الكثير من الوقت علي أشياء غير مهمة .

وإليكم اربع أشياء ستساعدك في التفرقة بين ما هو مهم وما هو غير مهم وهي

مهم وعاجل مهم وغير عاجل عاجل ولكن غير مهم غير عاجل وغير مهم

تعلم أن تقول لا :

عندما تكون منشغل بأمورك الخاصة ستجد أن الآخرين يطلبون منك أشياء أخري ليست من أولوياتك وعند فعل هذه الأمور ستجد نفسك مشتت عن ما هو مهم لك وستجد نفسك تضيع الكثير من الوقت .ومن الآن عليك أن تتعلم أن تقول لا علي أي شيء ليس من أولوياتك.

تحديد وقت للانتهاء من أمورك:

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عليك أن تكون منظم في وقتك ولا تعمل أمورك بعشوائية قسم أمورك إلي أقسام وحدد لكل قسم وقت معين للانتهاء منه. احرص دائما علي أن يكون الوقت كافي لإنهاء أمورك.

تحديد وقت للراحة:

ستجد صعوبة في التركيز علي العمل لوقت طويل بدون راحة . فعليك أن تحدد وقت للراحة مثل أخد قيلولة أو الخروج للمشي أو ممارسة الرياضة .

كل صباح أبدا بأهم الأمور لديك أولا :



عليك استغلال الصباح لأنك عند إنجاز أمورك فإنك تكون في ذروة نشاطك وسيساعدك هذا في تحقيق أفضل النتائج.

لا تحاول تحقيق الكمال :

لا يجب أن تكون كل أمورك ناجحة بنسبة مائة بالمائة فإن تمكنت من عمل شيء بنسبة من ٧٥ إلى ٨٠ بالمئة فهذا يعد نجاحا. فنحن نخطئ لكي نتعلم من أخطائنا فإن لم نخطئ فلن نتعلم شيئا جديدا.

توقف عن تضييع وقتك في أمور ليست مفيدة:

عليك أن تبتعد عن جميع الأشياء التي يمكنها أن تضييع وقتك مثل مواقع التواصل الاجتماعي فهذه أكثر الأمور في زماننا الحديث التي تعمل علي أضاعت الوقت .