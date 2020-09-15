تراند الفن: 73 فيديو فاضحا و135 مكالمة تلقاهم الزوج عن خيانة زوجته

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:38 مساءً - استمعت نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أحد المواطنين يتهم زوجته بارتكاب الفاحشة، وذلك بعد تلقيه عددا من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب.

وقال الزوج إن هذه المقاطع تم تصويرها في إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوجته في الخارج.

من جانبه أمر وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، محمد عجوة، بفتح تحقيق في الاتهامات التي أسندها الزوج “م. ع. أ.”، 36 سنة، جزار، يقيم بكفر الشيخ، إلى زوجته، حيث تم استدعاء الزوج للمثول أمام النيابة.

وبحسب ما نشرته صحف محلية من محضر الشرطة الذي قام الزوج بتحريره ضد زوجته بقسم شرطة أول كفر الشيخ، أكد أنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان أحد الأشخاص، يقيم بمركز الرياض.

وتابع قائلا : إنه جرى تصوير تلك المقاطع في إحدى الدول العربية، عندما كانت تعمل في مصنع ملابس، بغرض نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب راغبي المتعة.

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كما تلقى الزوج مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الفاضح.

وأضاف الزوج مقدم البلاغ أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017.

ونوه أنها كانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وفي تفاصيل المحضر يقول الزوج إنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق “واتس آب” مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت.

واستطر د في حديثه: إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات خادشة للحياء، إلى جانب 73 مقطع فيديو مخلّا ، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.