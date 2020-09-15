تراند الفن: أصاله تعيش ازمة كبيرة بعد التسريبات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:40 مساءً - قررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تأجيل طرح ألبوم أصالة الجديد “لا تستسلم” في الأسواق، وذلك قبل ساعات قليلة من طرحه.

يأتي ذلك بعد تسريب ثلاث أغنيات من الألبوم الجديد للفنانة السورية، حيث تسبب الأمر في حالة من التوتر بين مسئولي الشركة.

ألبوم أصالة الجديد “لا تستسلم” يضم 20 أغنية، وهو بالكامل ألبوم خليجي، وقامت أصالة باختيار إحدى أغنياته وصورتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج أمين درة.