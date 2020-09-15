تراند الفن: خناقة كبيرة بين عمرو دياب وأحمد أبو هشيمة والسبب ياسمين صبري

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد أن الممثلة المصرية ياسمين صبري تسببت بتدهور علاقة زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بالفنان المصري عمرو دياب.
وكشفت تقارير صحفية أن ياسمين هي سبب تدهور هذه العلاقة، لأنها تتحدّث عن الممثلة المصرية دينا الشربيني، حبيبة عمرو، بطريقة غير لائقة، وتؤكد عدم زواجهما، رغم كل المعلومات التي تنفي ذلك.
كما أن البطولة المطلقة في المسلسلات والمنافسة الشديدة بين دينا وياسمين، خلقت توتراً إضافياً، ما جعل عمرو وأحمد يبتعدان عن بعضهما، وتتراجع الصداقة بينهما.
وتربط عمرو وأحمد صداقة قوية، قبل إرتباط كل منهما، وكان أحمد يتواجد في كل حفلات عمرو، إلا أنه في الفترة الأخيرة برز إختفاء هذا التقارب بينهما.
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