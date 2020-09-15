تراند الفن: سمير صبري : أحضرت هذه الفنانة لـ عبد الحليم حافظ ليغيظ سعاد حسني بها



فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - روى الفنان سمير صبري ذكرياته مع التلفزيون المصري والفنان الكبير عبد الحليم حافظ . فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 09:41 مساءً - روى الفنان سمير صبري ذكرياته مع التلفزيون المصري والفنان الكبير عبد الحليم حافظ . وقال “صبري” في لقاء مع برنامج “التاسعة”: عبد الحليم حافظ طلب مني استضافته رفقة الفنانة نيلي وشرب فنجان من القهوة. وأضاف: حينها قامت نيلي بقراءة الفنجان له فوقتها غنى لها أغنية قارئة الفنجان لكي تكون دعاية للأغنية. وأردف: عبد الحليم طلب مني إحضار نيللي في الحلقة لكي يغيظ سعاد حسني بها لأن العلاقة بينهما كانت متوترة حينها.

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