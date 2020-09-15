تراند الفن: إنجي خوري تثير موجة من الغضب بالرقص عارية ومطالب بالقبض عليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:45 مساءً - أثارت الفنانة وعارضة الأزياء السورية، إنجي خوري، المقيمة في لبنان، موجة غضب عارمة، بعد ظهورها شبه عارية مؤخرا، وهي ترقص بطريقة مثيرة، مع أحد الشباب في ملهى ليلي، على أغنية “إنت حبيبي”.

ونشرت خوري مقطع الفيديو، عبر صغحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر رقصها بطرية مخلة، وقام الشاب بالتقرب منها وتقبيلها.

وتعرضت عارضة الأزياء، لانتقادات حادة، ووصفوا ما فعلته بالفعل الفاضح، ونشر الرزيلة، كما طالبوا بالقبض عليها.

