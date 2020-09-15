تراند الفن: إماراتى يكتسح صافيناز بوصلة رقص فاضحة أداها فى كازينو بدبي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:45 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو الذي أدى إلى القبض على إماراتي رقص بشكل “فاضح” داخل مقهى في دبي.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، الشاب الإماراتي وهو يرتدي الثوب والشماغ، ويؤدي وصلة رقص فاضحة على أنغام أغنية خليجية، بينما يضج المقهى بالسيدات والرجال الذين يصفقون له ويقومون بتصويره وهم يتناولون الشيشة وبدون كمامات أو إجراءات احترازية.

وأثار المقطع الفاضح غضب المغردين الذين تداولوه بشكل كبير. وذكروا أنه مقهى لودو في ديرة دبي، مطالبين السلطات بالقبض على “الراقص”، ومخالفة المقهى وإغلاقها.

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وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على الشاب الراقص، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، قوله إن “الشرطة تمكنت من تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع الفاضح، والشخص الذي أقدم على تصوير الفيديو ونشره، وإلقاء القبض عليهما.

وأضاف المسؤول الأمني: “الشخص الذي نشر مقطع الفيديو، ارتكب بفعلته مسا بالأداب العامة، وهي جريمة يعاقب عليها المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 5 لسنة 2012 في مادته رقم 24 بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم.

وأشار إلى أنه تمت مخالفة المقهى وإغلاقه.