- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:45 مساءً - كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة هروب كارتيرون مدرب نادي الزمالك وترك النادي.
وقال موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، :”حاجة عجيبة ومبتحصلش أصلا وهذا الأمر في غاية الأهمية”، متسائلا :”لماذا يترك مدرب الزمالك فريقه في هذا الوقت كارتيرون ناجح مع نادي الزمالك جدا”.
وأضاف :”دفع الشرط الجزائي والهرب بطريقة غريبة يحمل الكثير من علامات الاستفهام ويدفع الجميع للتساؤل”.
ووجه حديثه للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قائلا :”على مرتضى منصور الإجابة عن هذا السؤال وكشف لماذا هرب المدرب بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت”.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تراند الفن: طلب عاجل من أحمد موسى لـ مرتضى منصور عقب هروب مدرب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.