تراند الفن: طلب عاجل من أحمد موسى لـ مرتضى منصور عقب هروب مدرب الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:45 مساءً - كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة هروب كارتيرون مدرب نادي الزمالك وترك النادي.

وقال موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، :”حاجة عجيبة ومبتحصلش أصلا وهذا الأمر في غاية الأهمية”، متسائلا :”لماذا يترك مدرب الزمالك فريقه في هذا الوقت كارتيرون ناجح مع نادي الزمالك جدا”.

وأضاف :”دفع الشرط الجزائي والهرب بطريقة غريبة يحمل الكثير من علامات الاستفهام ويدفع الجميع للتساؤل”.

ووجه حديثه للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قائلا :”على مرتضى منصور الإجابة عن هذا السؤال وكشف لماذا هرب المدرب بهذه الطريقة وفى هذا التوقيت”.