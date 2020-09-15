تراند الفن: رزان مغربي تتحدى صافيناز فى الرقص والنتيجة مفاجأة

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:45 مساءً - رزان مغربي وجهت سؤال لصافيناز إن كان لديهم في أرمينيا أعراس شعبية كما هو الحال في الوطن العربي وردت الراقصة الأرمنية بالقول أن “الدبكة” بالأساس هي أرمنية وبلاد الشام أخذوها من الأرمن!
وفي لقطة طريفة، تحدت رزان مغربي صافيناز بأن تريها الدبكة وترقص معها على المسرح فكان هذا الفيديو شاهدوه:
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