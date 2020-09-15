تراند الفن: بعد صورتهما العارية في وضع مخل .. شاهد إنجي خوري تنشر صورة مثيرة لوالدتها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 11:45 مساءً - عادت الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، إلى إحداث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب الفنانة قمر اللبنانية صورة مزعومة لها رفقة والدةها عاريةين مع رجل في غرفة النوم بلبنان .

وأثارت إنجي خوري الجدل، بنشر صورة لوالدةها التي بدت أجمل منها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” من خلال خاصية “استوري”، حيث بدت والدةها بمكياج كامل أظهرت جمال تفاصيل والدةها والشبه الكبير بينها وبين والدةها وكتبت على الصورة وقالت:”جمالك مامي “.

وانتشرت صورة والدة انجي بشكل كبير عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وتغزل جمهور خوري بجمال والدةها وأنوثتها، وأشار البعض إلى أن والدةها تفوقها في الجمال والأنوثة .

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ويشار الى ان قمر اللبنانية كانت قد شاركت الجمهور صورة ظهرت فيها خوري ووالدةها عاريةين في وضعية مخلة للآداب العامة رفقة احدى الرجال خلال اقامتها في لبنان ورجح الجمهور اقامة خوري ووالدةها لعلاقة جنسية ثلاثية واصابتها بمرض الايدز على اثرها، وهو ما نفته “خوري” ونشرت نتيجة تحليل تزعم أنها غير مصابة بالإيدز.

وكانت إنجي خوري نشؤت مؤخرًا، فيديو لها ، وهي ترقص بملابسها الداخلية في حافلة نقل عام في بلغاريا، حيث بدت شبه عارية وتتراقص بشكل مثير ما فتح عليها هجومًا عنيفًا وأوصاف غير لائقة من قبل الجمهور.

