نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل أنت شخص ذكي أم لا ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذا السؤال لابد وانك سألته لنفسك من قبل ، ولكن أريد أن أخبرك بأن صيغة هذا السؤال غير صحيحة ، ولكن يجب أن تسأل نفسك ما هو نوع الذكاء الذي تتميز به ؟ مثال أن كانت درجاتك ليست جيدة في الرياضيات، فهذا لا يدل علي أنك شخص غير ذكي ولكن هذا يدل علي أن لديك نوع آخر من الذكاء لم تكتشفي بعد،فهناك تسعة أنواع من الذكاء والذكاء الرياضي من ضمن هذه الأنواع.

نعم يوجد أنواع من الذكاء وليس نوع واحد لذلك سوف تكتشف في هذا المقال ما هو الذكاء؟ وايضا أنواع الذكاء؟ والمهام المناسبة لكل نوع .

تعريف الذكاء

الذكاء يتضمن سرعة البديهة والفهم ونشاط فكري ومعرفي يقوم به عقلك ،فأنه ليس له علاقة بالتوفق الأكاديمي كما يظن معظم البشر .

ما هو تعريف الذكاء عند علماء علم النفس ؟

علماء علم النفس اختلفوا كثيرا في تعريف الذكاء فبعضهم يقول بأن الذكاء هو كل شيء يقوم به العقل من تفكير ونشاط يتناسب مع البيئة والطبيعة التي يعيش فيها هذا الشخص، كما يقول الأخرين أن الذكاء هو القدرة علي اكتساب كل شيء جديد كتعلم مهارات جديده واكتساب خبرات التي تمكن الإنسان من مواجهة جميع المشاكل التي يتعرض لها في حياته اليومية.

فالذكاء عند أفلاطون هو ( النشاط الذي يكسب صاحبه العلم والتعلم )

أما تعريف أرسطو للذكاء هو ( مجموعة من الأحاسيس والمشاعر التي تشكل العقل والمنطق )

وهنا يتبين لنا بأنه يوجد إختلاف بين تعريفات الذكاء وهذا يرجع للعصر والبيئة والظروف التي مره بها كل فيلسوف.

ما هي أنواع الذكاء ؟

الذكاء اللغوي

وهو قدرت الشخص علي تعلم اللغات المختلفه والتحدث بها بكل طلاقة وبهذا يستطيع التواصل مع الأشخاص الآخرين.

الذكاء الموسيقي

والذي يتميز به الشخص في التفرقة بين الأصوات المختلفة ولديه القدرة علي سماع أصوات دقيقة لا ينتبه إليها الآخرون.

الذكاء المنطقي

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هو أشهر أنواع الذكاء المعروف بين الناس ويطلق عليه الذكاء الرياضي ، فأن أصحاب الذكاء المنطقي هم الأشخاص الأكثر براعة في حل المسأل الحسابية والمعاملات كما أنهم يشعرون بالمتعة عند حل الألغاز واكتشاف أشياء جديدة ودائما ما يفضلون العمل في مجالات متعددة مثل الهندسة والبرمجة والتعامل مع أجهزة الكمبيوتر وجميع الأجهزة.

الذكاء الشخصي

هو فهم الآخرين والتفاعل معهم كما يطلق عليه أيضا ( الذكاء العاطفي ) فهذا الشخص لديه المهارات لكي يتواصل مع الآخرين وفهم وجهات النظر المختلفة وبهذا يصنف علي أنه أفضل أنواع الذكاء الاجتماعي وهذا النوع تحديدا مفيد بشكل كبير في العمل، ويستطيع الشخص العمل بشكل جيد وصنع بيئة عمل صحية تساعد علي زيادة الإنتاج.

الذكاء الجسدي او الذكاء الحركي

هو قدرة الشخص علي إستخدام لغة الجسد وبها يصنع أشياء جديده وتواصل مع الآخرين باستخدام يديه.

الذكاء الطبيعي

صاحب هذا النوع يحب الطبيعة ويستمتع بها كما أن لديه القدرة علي التواصل بين جميع الحيوانات بكل سهولة.

الذكاء الوجودي

يتميز صاحب هذا النوع من الذكاء بأنه شخص لديه فضول كبير تجاه جميع الأسئلة الوجدانية كسؤال لماذا نحن نعيش؟ وما الذي سيحدث بعد الموت؟ وهو شخص حساس جدا ودائما ما يبحث عن إجابات مقنعه له.

الذكاء الداخلي

هو نوع من الذكاء يتميز به علماء النفس والفلاسفة ، كما أن صاحب هذا النوع يستطيع تقدير ذاته ويستطيع أيضا التخطيط لمستقبله بما لديه من معرفته لنفسه.

الذكاء البصري

صاحب هذا النوع من الذكاء يمكن أن يعمل كمهندس معماري أو مصور أو العمل علي التصميم والرسم،فأنه دائما ما يحب التصوير أو الأشياء التي تتعلق بالصور ويهتمون باللوحات الفنيه .