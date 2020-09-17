انت الان تتابع تفاصيل خبر أفضل طريقة عمل السوبيا والطعم مثل المحلات بالضبط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - السوبيا من أهم المشروبات التي لها الكثير من الفوائد الغذائية للجسم بصفة عامة، فيحتوي كوب السوبيا على الكثير من الماغنيسيوم والكالسيوم والحديد، ويعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم، ويقلل من الإصابة بالأزمات القلبية، ويعمل على تقوية العظام والحفاظ عليها من الإصابة بالهشاشة، بالإضافة إلى أنه مفيد جداً وبالأخص في شهر رمضان لأنه يساعد على الشعور بالشبع، ويقى من الإصابة بحصوات الكلى والمرارة، ويحمي الأطفال من الإصابة بأمراض الربو والحساسية، ويحمي من الإصابة بالإمساك، ويعمل على إدرار البول، وبالتالي التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، ومن ثم فيقى من الإصابة بإلتهابات المسالك البولية، وإليكم المكونات والطريقة.

مكونات عمل السوبيا للشيف هالة فهمى:

السوبيا من أفضل المشروبات المفضلة خاصة في شهر رمضان لأنها تحتوي على الحليب وجوز الهند، ولها الكثير من الفوائد فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة لقضاء يوم صيام دون تعب ولا مجهود، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

Advertisements

أربعة أكواب من اللبن الساقع.

فانيليا بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة بودرة سحلب.

كوب سكر بودر.

خمسة ملاعق كبيرة بودرة سوبيا.

ملعقة كبيرة من جوز الهند المطحون.

كوب كريم شانتيه بودر.

كوب لبن باودر.

طريقة التحضير

أولاً: نقوم بتحضير بودرة السوبيا وذلك من خلال إحضار إناء كبير ونقوم بغسله جيدا وتجفيفه، ونضع فيه السكر البودرة مع بودرة السحلب مع الفانيليا البودر مع الكريم شانتيه بودر مع جوز الهند المطحون، ونقوم بتقليبه جميع المكونات جيداً لحين تجانس هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثانياً: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه خمسة ملاعق كبيرة من بودرة السوبيا مع أكواب اللبن الساقع، ونقوم بتشغيل الخلاط للعمل على تجانس المكونات مع بعضها البعض.

ثالثاً: نقوم بإحضار أكواب العصير ونضع المشروب فيه، وهي من الشروبات المفضلة التي نتناولها قبل الفطور في رمضان أو في أى وقت تفضليه.