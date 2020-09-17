أفضل طريقة عمل السوبيا والطعم مثل المحلات بالضبط

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محمد سياف - ابو ظبي - السوبيا من أهم المشروبات التي لها الكثير من الفوائد الغذائية للجسم بصفة عامة، فيحتوي كوب السوبيا على الكثير من الماغنيسيوم والكالسيوم والحديد، ويعمل على تقليل نسبة الكولسترول في الدم، ويقلل من الإصابة بالأزمات القلبية، ويعمل على تقوية العظام والحفاظ عليها من الإصابة بالهشاشة، بالإضافة إلى أنه مفيد جداً وبالأخص في شهر رمضان لأنه يساعد على الشعور بالشبع، ويقى من الإصابة بحصوات الكلى والمرارة، ويحمي الأطفال من الإصابة بأمراض الربو والحساسية، ويحمي من الإصابة بالإمساك، ويعمل على إدرار البول، وبالتالي التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، ومن ثم فيقى من الإصابة بإلتهابات المسالك البولية، وإليكم المكونات والطريقة.
مكونات عمل السوبيا للشيف هالة فهمى:
السوبيا من أفضل المشروبات المفضلة خاصة في شهر رمضان لأنها تحتوي على الحليب وجوز الهند، ولها الكثير من الفوائد فهي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة لقضاء يوم صيام دون تعب ولا مجهود، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- أربعة أكواب من اللبن الساقع.
فانيليا بودر.
ثلاث ملاعق كبيرة بودرة سحلب.
كوب سكر بودر.
خمسة ملاعق كبيرة بودرة سوبيا.
ملعقة كبيرة من جوز الهند المطحون.
كوب كريم شانتيه بودر.
كوب لبن باودر.
طريقة التحضير
أولاً: نقوم بتحضير بودرة السوبيا وذلك من خلال إحضار إناء كبير ونقوم بغسله جيدا وتجفيفه، ونضع فيه السكر البودرة مع بودرة السحلب مع الفانيليا البودر مع الكريم شانتيه بودر مع جوز الهند المطحون، ونقوم بتقليبه جميع المكونات جيداً لحين تجانس هذه المكونات مع بعضها البعض.
ثانياً: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه خمسة ملاعق كبيرة من بودرة السوبيا مع أكواب اللبن الساقع، ونقوم بتشغيل الخلاط للعمل على تجانس المكونات مع بعضها البعض.
ثالثاً: نقوم بإحضار أكواب العصير ونضع المشروب فيه، وهي من الشروبات المفضلة التي نتناولها قبل الفطور في رمضان أو في أى وقت تفضليه.
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