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عمر شويل - جدة فوائد مختلفة لأكياس السيليكا، حتمًا قد صادفك في مرة من المرات التي قد اشتريت فيها أحذية أو حقيبة أو أشياء أخرى، أن تجد بها كيس صغير يحتوي على مادة السيليكا التي تمنع إصابة هذه الأشياء بالرطوبة وتلفها، تعتبر هذه المادة من المواد الخطيرة التي يجب التخلص منها وخاصةً بعيدًا عن متناول الأطفال، ولكنها تعبر مادة مهمة أيضًا ولها استخدامات عديدة لذا لا يجب التخلص منها نهائيًا ولكن يجب وضعها في مكان آمن لكي نستخدمها بعد ذلك وفيما يلي سنعطي لكم بعض الأفكار البسيطة التي توضح مقصدنا من هذا المقال في استخدام مادة السيليكا.

استخدامات مختلفة لأكياس مادة السيليكا

قبل استخدام أكياس السيليكا يجب علينا أن نعلم أن هذه المادة خطيرة ويجب التنويه أنها لابد أن نحفظها بعيدًا عن متناول الأطفال حتى لا تحدث مشاكل، ومن الاستخدامات: