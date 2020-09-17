نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ودعا لشراء السيارات اللعبة اصنع بنفسك اسرع سيارة بدون محرك ولا كهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم نتعلم معا كيفية صنع سيارة لعبة في المنزل لطفلك ولا الحاجة لشراء السيارات المتوفرة في محلات العاب الأطفال الباهظة الثمن. فكما نعلم أن أغلب الألعاب أصبح للاسف ثمنها مرتفع جداً وقد لا تقدر الأسر على تكلفة تلك الأعباء وخاصة وان كان هناك بالاسرة أكثر من طفل واحد. لذا نقوم من خلال الأسطور التالية بمعرفة طريقة صنع سيارة لعبة للأطفال في البيت فتابعونا. طريقة صنع سيارة لعبة للاطفال المكونات زجاجة بلاستيكية فارغة كبير حجم 2 لتر.

زجاجة بحجم واحد لتر

مقص حاد.

مسدس شمع.

اداة حادة للتقطيع بها.

عيدان خشب رفيعة وطويلة. الخطوات Advertisements قوم بتجهيز الزجاجة ثم اقطع رأس الزجاجة.

خذ القطعة المنفصلة الصغيره التي بها الغطاء وابدء بقص اطرافها مثل ما هو موضح أمامك بالصور. ثم جهزي زجاجة لتر وقوم بتحديد خط في النصف حتي تقوم بقطعه بواسطة مشرد حاد. حضر مكواة اللحام وقومي بصنع فتحه صغيرة في غطاء الزجاجة ثم اتجه في اسفل الزجاجة وقوم بعمل فتحات لتركيب بها العجل كما هو مبين في الصورة. حضر اربع اغطية واصنع فتحه صغير في كل واحد، ثم احضر عيدان خشب طويلو ورفيعه الحجم وابدء بادخال عيدان الخشب في فتحات الزجاجة وقم بتركيب كل غطاء في الطرف وثبته بواسطة مسدس الشمع، حتي يصبح لديك اربع عجلات ثابته.

خذ رأس الزجاجة التي تم اعدادها كمروحة السابق وضع بها استك مطاطي وقوم بتثبيته في عود خشب رفيع بالشمع كما هو موضح بالصورة وبذلك اصبح لديك سيارة لعبة بدون محرك.

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