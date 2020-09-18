- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من صدأ الملابس بهذه الطرق في المقال التالي
عمر شويل - جدة التخلص من صدأ الملابس، صدأ الحديد من الأشياء المزعجة التي قد تصيب الملابس، إذ أنه يحدث نتيجة تعرض الحديد المتكرر للهواء فيصبح ضعيفًا بشكل أكبر من ذي قبل فيحدث الصدأ، وقد تتعرض الملابس في الكثير من الأحيان لملامسة ذلك الحديد دون قصد فتأخذ الملابس من ذلك الصدأ ومن هنا تحدث هذه البقع الحمراء أو البنية الحمراء، ولكن صدأ الحديد على الملابس يمكن التخلص منه بطرق التخلص من صدأ الحديد على الملابس.
القضاء على صدأ الملابس بطرق بسيطة
هناك منتجات كيميائية عديدة تساعد في إزالة صدأ الملابس بصورة سريعة وفعالة، وتباع في العديد من الأسواق والمحلات التجارية، والمهم أنها طرق سليمة وآمنة لا تسبب أضرار أخرى على الملابس، ومن تلك المنتجات هي حمض الهيدروكلوريك أو حمض الأوكساليك، وتقوم فكرتها على التخفيف من آثار الصدأ التي تتواجد على الملابس، والمهم قبل استخدامها هو مراجعة التعليمات الموجودة على العبوة حتى لا تصاب الملابس أو الأشخاص بأي ضرر.
ويمكن تبديل هذه المكونات الكيميائية بمكونات أخرى طبيعية مثل مزيج الليمون والملح، وذلك يتم عندما نقوم برش خليط الملح والليمون على مكان آثار البقع، وفرك تلك الأماكن بالخليط جيدًا ومن ثم يوضع تحت أشعة الشمس حتى يجف تمامًا وسنلاحظ اختفاء بقع الحديد على الملابس.
نصائح قبل القضاء على علامات صدأ الحديد
هناك بعض النصائح التي تهم بشكل كبير قبل البدء في إزالة الصدأ من الملابس يجب الالتزام بها لنظافة أفضل وأكثر فاعلية وهي:
- ليس جميع أنواع الملابس يتناسب معها نفس المنتجات المستخدم لإزالة البقع، لذلك يجب النظر على التعليمات الموجودة في ظهر الملابس للحفاظ عليها، وإذا كان هناك مشكلة كبيرة يفضل أن ترسل هذه الملابس للأماكن المختصة بتنظيفها.
- إذا كانت البقع كبيرة يجب أن تكون الخطوة الأولى هي غسل تلك الملابس بماء بارد في البداية حتى يسهل إزالة علامات الصدأ.
- يفضل أن نستخدم منشفة بلون أبيض وتمرر على البقع في النهاية للتأكد من أن لون الصدأ ينتقل إليها وأن عملية إزالة البقع تمت بنجاح.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تخلصي من صدأ الملابس بهذه الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.