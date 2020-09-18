انت الان تتابع تفاصيل خبر رجل سبعيني يبحث عن أصدقاء بعد وفاة زوجته بلافتة فطرت القلوب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انهالت الصداقات على رجل بريطاني حظي بموجة تعاطف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك بعد محاولات من بحثه عن أصدقاء، بعد وفاة زوجته.

فقد حظي تونى وليامز 75 عاما، بمئات الصداقات التي انهالت عليه بعد أن انتشرت لافتة وضعها على نافذة منزله، كتب فيه عن شعوره بالوحدة بعد وفاة رفيقة عمره “زوجته”، و أنه ليس لديه أصدقاء أو عائلة أو أبناء و لا يوجد من يتحدث معه، بالإضافة عن مدى معاناته مع الوحدة، و في النهاية كتب هل هناك من يساعدني؟.

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ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي يبحث فيها تونى وليامز عن أصدقاء، فقد سبق له أن قام بنشر إعلان في احد الصحف المحلية، ولكن لم يتصل به أحد، كما حاول نشر بطاقات شبيها ببطاقات العمل في منطقته وفى المحال القريبة له، إلا إنها فشلت هي الأخرى، لينتهي به الحال بأن يعلق هذه اللافتة على نافذة منزله، ليلتقطها أحد المارة و تشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنهال عليه الصداقات، ليحظي تونى وليامز بالكثير من الأصدقاء.