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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الجوالات اليوم بالمملكة وعروض اليوم الوطني 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار الجوالات اليوم بالمملكة نقدمها لكم من العديد من المحلات التجارية ومنها المدينة هايبر الذي يعرض هاتف Redmei note 8 pro ب 949 ريال، بدلا من 1099 ريال، وهاتف Samsung Ao1 ب 389 ريال، بدلا من 499 ريال، وهاتف Samsung A71 ب 1399 ريال، بدلا من 1499 ريال، إمكانيات الهاتف مذهلة مابين كاميرا رباعية بقوة 64 ميجا بايت+12+5+5 وكاميرا السلفي بقوة 32 ميجا بايت، سعة التخزين الداخلى 128 جيجا بايت، ويزيد من قوة الجوال رام 8 جيجا بايت، وبطارية طويلة العمر 4500 ميللي أمبير، جوال Vivo V19 ب 1399 ريال، بدلا من 1449 ريال، هاتف قوي وأدائة رائع ويملك كاميرا مذهلة سواء الأمامية أو الخلفية.
أسعار الجوالات اليوم بالمملكة وعروض اليوم الوطني 1442
هاتف Tecno pouvoir 4 ب 489 ريال، بدلا من 649 ريال، مواصفات الهاتف تتمثل في كاميرا خلفية ثلاثية 13+5+2 ميجا بايت، والأمامية 8 ميجا بايت، سعة التخزين الداخلية ب 32 جيجا بايتن والبطارية 6000 ميلي أمبير، هاتف Oppo A31 ب 699 ريال، بدلا من 899 ريال، يمتلك الهاتف كاميرا ثلاثية خلفية 12+2+2 ميجا بايت والخلفية 8 ميجا بايت، والرام 4 جيجا بايت والبطارية 4230 ميلي أمبير.
أسعار الجوالات اليوم
هاتف Honor 9x ب 929 ريال، بدلا من 1199 ريال، يملك كاميراً أمامية بقوة 16 ميجا بايت، لإلتقاط صور سيلفي رائعة، لتخليد أجمل الذكريات، والكاميرا الخلفية ثلاثية، 48+8+2 ميجا بايت، والرام 6 جيجا بايت، والبطارية 4000 ميللي أمبير، هاتف Huawei nova 7i ب 1049 ريالـ بدلا من 1199 ريال، يملك بطارية قوية 4200 ميللي أمبير، ومساحة تخزين ضخمة 128 جيجا بايت، والكاميرا الخلفية 48+8+2 ميجا بايت.
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