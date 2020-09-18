نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا اليوم الوطني السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر المملكة الأحتفال باليوم الوطني ، أيام قليلة تفصلنا عن هذا الحدث، بدأت العديد من الشركات وضع الكثير من الخصومات على المنتجات الخاصة بها في جميع متاجرها، ومن الشركات التي ينتظر عروضها العديد من السعودين شركة ايكيا المتخصصة في بيع الأكسسورات والأثاث المنزلي، فهي من الشركات التي تنال الأهتمام طول السنة في بداية كل سنة يبحث الجميع عن أحدث مودلاتها، لذلك نقدم عروض ايكيا اليوم الوطني وأقوي الخصومات على الأثاث، وأكسسورات المنازل والمفروشات وأدوات المطبخ.

عروض ايكيا اليوم الوطني السعودية

عروض ايكيا اليوم الوطني على الأثاث

تقدم ايكيا خصومات على أكثر من 200 منتج من الأثاث،يمكنك الحصول على خزانة ملابس أنيقة باللون الأبيض، بثلاث أبواب مقاس ‎117×176 بسعر 437 ريال بدلاً من 492 ريال. ويمكنك ايضًا شراء خزانة صغيرة الحجم بدرجين يمكن وضعها بجانب السرير باللون الأبيض أو الأسود أو البني بمقاس ‎35×49 سم‏ بسعر 76 ريال بدلاً من 97 ريال، وأيضًا حامل للمرآة باللون الأبيض بسعر 97 بدلاً 141 ريال، وسرير باللون الرمادي الفاتح بمقاس ‎140×200 سم بسعر 545 ريال بدلاً من 652 ريال، وطاولة قهوة انيقة باللون الأبيض أو البني الفاتح أو الأسود مقاس 90×55 سم‏ بسعر 87 ريال بدلاً من 97 ريال، هذه الأسعار شاملة الطريبة المضافة.

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عروض ايكيا اليوم الوطني على اكسسورات المنازل

تقدم ايكيا خصومات على مجموعة كبيرة وأنيقة من اكسسورات المنازل مثل… مزهرية زجاج بمقاس 17 سم بسعر 4 ريال فقط بدلاً من 5 ريال، مرآة مصنوعة خشب جوز الهند أو خشب الدردار بمقاس 80 سم، بسعر 382 بدلاً من سعر 487 ريال، النباتات في المنزل تعطي مظهر أنيق ومشرق لذلك تقدم ايكيا خصومات مميزة على النباتات، كما تقدم خصومات أخري مميزة على عدة اكسسورات أخرى.

عروض ايكيا على المفروشات