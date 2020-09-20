نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج ايكيا الجديد 2021 والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايكيا من أفضل وأشهر شركات الديكورات والأثاث، تتميز ايكيا بالموديلات الأنيقة والراقية مع أسعار مناسبة، ولذلك وجدت شهرة واسعة في الوطن العربي وخصوصًا في المملكة السعودية حيث أن أول متاجر إلى ايكيا في الوطن العربي تم افتتحها في المملكة، ولذلك ينتظر الجميع في بداية كل عام جديد الكتالوج الخاص بها، والخبر السعيد هذا العام أن كتالوج ايكيا الجديد 2021 متوفر سوف نعرضه عليك من خلال هذا المقال.

كتالوج ايكيا الجديد 2021

اهتمت ايكيا هذا العام بتقديم اثاث انيق يناسب المساحات الصغيرة، مع الوان تجمع بين البهجة والأناقة في نفس الوقت، لتساعد الأسر الذين يعيشون في منازل صغيرة الحجم بأفكار مميزة وذكية تجعلهم يستغلون المساحة الصغيرة في أغراض متنوعة بدون أن يشعرون بالضيق والحاجة إلى مساحة أكبر.

ليفنج روم كتالوج ايكيا الجديد 2021

كنبة سرير أنيقة مع وحدات تخزين باللون الأزرق تصلح إلى ليفنج رووم صغير الحجم،مع أغطية وسائد ملونة بسعر 21 ريال،نلاحظ الجمع بين الألوان الفخمة والمبهجة في نفس الوقت بسعر 2195 ريال، ستائر تحجب الضوء مقاس ‎145×300 سم‏ متوفرة باللون الأزرق والأخضر بسعر 192 ريال، خزانة صغيرة الحجم يتم تعليقها في الحائط لتوفير المساحة مقاس ‎80x30x83 سم، بسعر 327،وطاولة صغيرة الحجم 2 دور يمكن استخدامها لتناول القهوة وفي الأسفل يمكن واستخدامها في وضع الكتب والمجلات، مزودة بعجل لسهولة التحريك من مكان إلى أخر،مقاس 50×50 سم‏ بسعر 165 ريال

غرفة ملابس

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يقدم كتالوج ايكيا الجديد 2021 مجموعة من الأثاث لغرفة الملابس مع أفكار رائعة لاستغلال المساحة،دولاب ملابس مصنوع من القماش يمكن التنقل به إلى مكان باللون الأبيض مقاس ‎74x51x149 سم‏ وبسعر 54 ريال فقط،خزانة مميزة باللون الأحمر تضم أربع أدراج مقاس ‎84×70 سم بسعر 378 ريال، حقيبة مصنوعة من البوليستر الذي تم إعادة تدويره، يمكن وضع العديد من الأشياء وقابلة للطي لحملها إلى مكان بسعر 5 ريال فقط.

مطبخ

يضم الكتالوج ايضًا مجموعة متنوعة من أجهزة وأدوات المطبخ،خزانة أنيقة لأدوات المطبخ باللون الأبيض بسعر 2493 ريال،موقد صغير بتصميم فخم أسود اللون يناسب المساحة الصغيرة ويمكن حمله إلى مكان باللون الأسود،ومنصة صغيرة لتجفيف الصحون والأواني باللون الأسود بسعر 42 ريال، وعلب لحفظ الطعام بالثلاجة مصنوعة من البلاستيك الشفاف باللون الأبيض بسعر 8،15 ريال حسب الحجم،حامل سكاكين+ ثلاث سكاكين باللون الأسود بسعر 93 ريال،طقم ملاعق وشوك 16 قطعة بسعر 21 ريال،مقعد صغير بسعر 69 بدلاً من 82 ريال، طاولة مع مقاعد صغيرة الحجم بسعر 816 ريال.