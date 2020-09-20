أبيات شعر عن اليوم الوطني 90 , قصائد شعر في حب الوطن , شعر عن اليوم الوطني 1442

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عمر شويل - جدة أبيات شعر عن اليوم الوطني 90 والعيد القومي للمملكة العربية السعودية، قيلت على لسان كبار شعراء العرب وبخاصةً الشعراء السعوديين، تحمل في طياتها معاني حب الوطن السامية، وقيم العطاء الزاخر للوطن، وتبث روح المواطنة والوحدة الوطنية في نفوس الشعب السعودي، ويمكن تبادلها في الرسائل وعلى الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فهي تعزز في النفوس الفخر والعزة والشعور بالإنتماء والولاء للبلاد، وإحتفالًا بذكرى اليوم الوطني السعودي 1442 يشارك الشعراء بأفخم الكلمات وأبلغها، تعزيزًا للروح الوطنية فيزيد الشعور بالفخر ويعمل المواطنين بجد وإجتهاد في سبيل رفعة الوطن.

أفضل أبيات شعر عن اليوم الوطني 90

أبيات شعر قصيرة عن اليوم الوطني السعودي 90، وكلمات مصاغة تتجلى خلالها خواطر الشعراء، وتتعظم من خلالها مشاعر الأمل والقوة، وتمنح كل من يسمعها ويقرأها الدافع والحافز للعمل بكل قوة من أجل الوطن، ودعمًا لمسيرة المملكة السعودية نحو المزيد من التقدم والتطور في عصر الحداثة، يلقي الشعراء على مسامعنا حروف مترابطة تعمل معًا لتحيي بداخلنا روح المواطنة وحب الوطن والإنتماء، وتعظم مشاعر الفخر والعزة بالوطن، وتحمل في طياتها الأماني بأن يديم الله نعمة الأمن والأمان على البلاد.

أبيات شعر قصيرة عن اليوم الوطني 90

أبيات شعر قصيرة قيلت في ذكرى توحيد دولتي نجد والحجاز، تشعل عاطفة الوطنية، وتبث روح الفخر والأمل والعزة في نفوس سامعيها، تلهب القلوب فتزداد حبًا في الوطن الحبيب، وإليكم قصيدة الأمير بدر بن عبد المحسن:

أرفع الرأس يالحر القطام .. وأكثر الحمد للي صانها

أنت فالمجد لك رأس السنام .. وعزة الناس من أوطانها

أنت الأول اللي سلّ الحسام .. وقالوا الخيل من فرسانها

الفخر لك ولا تسمع كلام .. لا يهمك حكي عدوانها

ديرتك من عشقها ما يلام .. ويغضب الله على من خانها

أبيات شعر عن اليوم الوطني 1442

أبيات شعر مميزة، معزوفةٌ من الألحان والكلمات البليغة، تشعرك بالكيان الوطني وتزيد من حب الإنتماء، تتلاعب بالعقول والقلوب والمشاعر السامية، لتجعلك تقسم أن تكون للوطن فداء:

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عاشقٍ هالرمل من خلقني الله

لين أموت عاشقٍ جرد الروابي

والفيافي و الخبوت عاشقٍ طين البيوت

وفتلة خيوط الوبر عاشقٍ ما في البشوت

من عطا و طيب و فخر.

أجمل أبيات شعر قصيرة عن اليوم الوطني 90

شعر قصير يمكنكم مشاركته عبر حالات واتس اب عن اليوم الوطني 90، أو عبر الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، لنشر روح الوطنية والفخر بالوطن:

عاشقٍ هالرمل من خلقني الله

لين أموت عاشقٍ جرد الروابي

والفيافي والخبوت عاشقٍ طين البيوت

وفتلة خيوط الوبر عاشقٍ ما في البشوت

من عطا و طيب و فخر.

قصيدة شعر عن اليوم الوطني 2020

تفنن الشعراء في إستغلال بلاغة الكلمة للتعبير عن حب الوطن، والفخر والعزة للإنتماء للمملكة العربية السعودية، وعبروا عن خواطرهم بكلمات معبرة عن اليوم الوطني السعودي، ودعمهم للقيادات السعودية لإستكمال مسيرة التقدم والتطور:

وطنـي به البيت الحرام وطيبـة … وبه رسـول الحـق خـيـر منـادي

وطنـي به الشـرع المطهر حاكم … بالـحــق يـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد

وطني عـزيـز فـيـه كـل مـحـبــة … تعلو وتـسـمـو فـوق كـل سـواد

وطني يسير الخير في أرجـائـه … ويـعــم رغــم براثــن الحــسـاد

قوم بغوا وتـجـبّروا في أرضنـا …ورموا بسهم الموت قلب بلادي

لكـنـها رغــم المـصـاعـب هامة …تــعلــو بدعـــوة معــشـــر العباد

مستمسكين بـدينـهـم وتـوجـهـوا …لله ذي الإكـــــــرام والأمـــجـــاد

أن يحفظ الشعب الكريم وأرضه … ويـديــم أمـن الـديـن والأجـســاد

ويـرد كـيــد الكـائـديـن بـنحـرهـم …ويـعـيـد من ضلوا لنهـج الهـادي

شعر عن اليوم الوطني السعودي 90

إليكم أجمل أبيات شعر عن اليوم الوطني 90 قيلت لتعبر عن الفخر بالإنتماء للمملكة السعودية، والفخر بها كحاملة لراية الإسلام، ومكانتها في نفوس جميع المسلمين والعالم أجمع:

الله الأول وعزك يا الوطن ثاني

لأهل الجزيرة سلام وللملك طاعة

حنا جنود الحرس للقايد الباني

رمحه.. ودرعه وكف الشيخ وذراعه

مثل السيوف البواتر وإن جنى الجاني

يضرب بها أرقاب من بالدار طماعه

من بان عبدالعزيز وصبحنا باني

ما عاد نقبل ظلام الليل لو ساعه

في السلم يشهد لنا عمراً الاوطاني

وفي الحرب لأرواحنا للموت بياعه

حنا سياج الوطن عن كل عدواني

والجيش والأمن ساري العز وشراعه

في ذكرى مرور تسعين عامًا على تأسيس المملكة السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود، تثور الكلمات لتأسر المشاعر، وتلهب العاطفة والحنين للوطن، وتُسكن في النفوس روح العزة والكرامة، وترفع من شأن المملكة السعودية في قلوب مواطنيها ومحبيها في العالم أجمع، جمعنا لكم مجموعة من أبيات الشعر عن اليوم الوطني، وكلمات في حب الوطن.

تمتعوا بالعديد من عروض اليوم الوطني 90 من متاجر السعودية، وإحتفالًا بالعيد القومي للمملكة، وتبادلوا معًا صور شعار اليوم الوطني السعودي، وانشروا روح الوحدة الوطنية والإنتماء فيما بينكم.