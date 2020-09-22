نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 90 بنده السعودية حتى 26 سبتمبر على الأجهزة والإلكترونيات والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتد عروض اليوم الوطني 90 بنده السعودية لفترة محدودة وذلك بدءًا من الحد الموافق 20 سبتمبر حتى السبت الموافق 26 سبتمبر، ويُقدم هايبر بنده خلال هذه الفترة مجموعة من أفضل الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، وأيضًا الجوالات، وذلك بأسعار مذهلة، لذلك تمتعوا بالحصول على أجود الأجهزة والهواتف الذكية بخصومات هائلة على أسعار هذه المنتجات.

عروض اليوم الوطني 90 بنده على الأجهزة المنزلية

يُقدم هايبر بنده السعودية عروض رائعة تستمر حتى 26 سبتمبر على الأجهزة المنزلية من قلايات، أفران كهربائية، وعلى الأجهزة المنزلية بشكلٍ عام، نعرضها لكم بالتفصيل في النقاط التالية:

مكنسة كهربائية من كليك أون سعة 25 لتر فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

خلاط مولينكس بالإضافة إلى مطحنة فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

مبرد هواء من جيباس سعة 7 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 365 ريال سعودي.

فرن كهربائي من أي تي سي سعة 45 لتر 2200 وات بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 365 ريال سعودي.

خلاط من فيليبس 350 وات سعة 1.25 لتر فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 175 ريال سعودي.

قلاية تحمير بدون زيت من فيليبس بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 1425 ريال سعودي.

قلاية تحمير بدون زيت من كليك أون سعة 25 لتر فقط بسعر 129 ريال سعودي بدلًا من 265 ريال سعودي.

أقوى عروض هايبر بنده على الإلكترونيات

تشمل عروض اليوم الوطني 90 في بنده السعودية أيضًا الإلكترونيات، فتوجد بأفضل الأسعار، ومن هذه العروض:

كابل USB للأيفون 2 متر فقط بسعر 90 ريال سعودي، ومتر بسعر 59 ريال سعودي، ونصف متر بسعر 55 ريال سعودي.

سماعات بلوتوث توشيبا عرض 1+1 فقط بسعر 99 ريال سعودي.

وصلة سماعات للأيفون بسعر 35 ريال سعودي بدلًا من 55 ريال سعودي.

تلفزيون أندرويد من شارب 42 بوصة، بالإضافة إلى ريسيفر ميني من نادكو فقط بسعر 1099 ريال سعودي.

تلفزيون 43 بوصة من دورا، بالإضافة إلى ريسيفر ميني من نادكو بسعر 859 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني 90 بنده على الجوالات

يُقدم بنده السعودية جوالات وهواتف ذكية بخصومات كبيرة، والنقاط التالية توضح مجموعة من عروض الجوالات: