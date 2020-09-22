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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور اليوم الوطني 1442 على الاجهزة الكهربائية والشاشات والمستلزمات المنزلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض كارفور اليوم الوطني 1442 على الاجهزة الكهربائية تابعوها معانا وبالأخص الشاشات بأحجامها المختلفة، شاشاة اي تي سي بتقنية 4K ب 1499 ريال بدلا من 1949 ريال ماركة alc، سعر شاشة SKYWORTH ب 1479 ريال، بدلا من 1579 ريال قياس 55 بوصة، شاشة قياس 65 بوصة ماركة تي إل ب 2499 ريال، بدلا من 2999 ريال، شاشة من توشيبا ب 799 ريال، بدلا من 1077 ريال، قياس 43 بوصة، جهاز نيكاي مكبر صوت بلوتوث ب 159 ريال، بدلا من 199 ريال.
عروض كارفور اليوم الوطني 1442 على الاجهزة الكهربائية والشاشات
شامبو صنسيلك 700 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 29.95 ريال، سعر شامبو بيرت حجم 600 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 26.95 ريال، شامبو فاتيكا وزن 700 مل ب 11.50 ريال، بدلا من 22.95 ريال، سعر صابونة ديتول مناديل مرطبة ب 8.95 ريال، ب 11.95 ريال، سعر ويت فرشاة شعر ومعها منظف ب 14.95 ريال، بدلا من 36.95 ريال.
عروض كارفور اليوم الوطني منتجات العناية الشخصية
كريم شعر من باريس كولكشن حجم 475 مل ب 10.95 ريال، بدلا من 22.50 ريال، سعر صابغة باليت للشعر ومعها جل مرطب ب 13.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، سعر لوكس صابون سائل لليدين ومعه أكس معطر ب 14.95 ريال، بدلا من 20.95 ريال، سعر صابون هيمالايا صابون 6 حبات ب 10.50 ريال، بدلا من 14.50 ريال.
عروض كارفور اليوم الوطني 90 المنتجات الصحية
سعر ديتول مطهر بخاخ ب 28.95 ريال، بدلا من 36.50 ريال، ديتول مطهر وزن 900 مل ب 14.95 ريال، بدلا من 22.95 ريال، ديتول معقم وزن 750 مل ب 26.95 ريال، بدلا من 39.50 ريال، ديتول صابون سائل 200 مل ب 9.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، ديتول جل خاص بالاستحمام ب 14.95 ريال، بدلا من 24.50 ريال.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عروض كارفور اليوم الوطني 1442 على الاجهزة الكهربائية والشاشات والمستلزمات المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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