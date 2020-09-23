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عمر شويل - جدة أضرار تقريب الهاتف المحمول أثناء النوم، للهاتف المحمول أضرارًا كبيرة تزداد عندما يترك الهاتف بجانبنا في أوقات النوم، وجميعًا نقوم بتلك العادة الخاطئة قبل النوم، فإن تقريب الهاتف المحمول منا يسبب بعض الآثار السلبية على الجسم، تعرفوا على الآثار السلبية من تقريب الجوال منا في أوقات النوم.

أضرار الهاتف المحمول في أوقات النوم

يخرج من الهاتف المحمول ما يعرف باسم الترددات الكهرومغناطيسية والتي ينتج عنها خروج الأشعة السينية التي تقوم باختراق الجسم بشكل قوي، وتسبب الكثير من الأضرار منها:

يشعرك بالقلق والأرق وصعوبة النوم، وقد ينتج عنه حدوث تلف في خلايا المخ. اضطرابات شديدة وقوية أثناء النوم. إضعاف الذاكرة وكثرة النسيان، والإصابة بالصداع الغير مبرر. ينتج عن الهواتف إطلاق نوع من الأضواء وهو الضوء الأزرق، وبدوره يؤثر على هرمونات الجسم وبشكل خاص هرمون الميلاتونين المتحكم بساعة الجسم البيولوجية وفي أوقات النوم. في حالات نادرة قد يسبب الهاتف المحمول الحريق.

مخاطر شحن الهاتف عند النوم

قد يقوم البعض بإبعاد الهاتف عنهم وقت النوم ولكن يترك الهاتف على الشاحن حتى يكون جاهزًا في الصباح، ولكنها بالتأكيد من العادات الخاطئة تمامًا لما تسبب من أضرار كبيرة للفرد وللمنزل:

يسبب احتراق المنزل أو احتراق الشخص نتيجة لتسرب الكهرباء.

وكذلك يسبب تسريب الكهرباء تلف للمخ وخلاياه.

قد ينتج عن ذلك نوع من أنواع الصعقة الكهربية.

بشكل كبير تسبب تلك العادة احتراق المنزل أو الغرفة أو احتراق في باقي الأجهزة الكهربية الموجودة بالمنزل.

تجنب مخاطر الهاتف المحمول عند النوم