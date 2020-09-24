نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكل الثلج وفوائده وأضراره في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكل الثلج، تعتبر عادة أكل الثلج أو تناوله مع المشروبات عادة منتشرة جدًا وخاصةً في فصل الصيف، يلجأ البعض لوضع قطع من الثلج في كأس العصير أو مع الفاكهة أو يتم تناول الثلج منفردًا وذلك لكي يخفف من حرارة الجسم ويلطف الحرارة الداخلية للجسم.

في هذا المقال لن ننصح بتناول الثلج أو عدم تناوله ولكن سنشرح فوائد تناول الثلج ثم نشرح الأضرار وعليك أن تقرر ماذا ستفعل بنفسك هل تستمر في هذه العادة التي تلطف من حرارة جسمك مع عدم الأخذ في الإعتبار وجود الأضرار أم ستقوم بالتوقف عن هذه العادة وتجد بدائل أخرى.

فوائد صحية من تناول الثلج

عند اشتداد حرارة الجو في فصل الصيف إذا قمت بتناول قطعة من الثلج مباشرةً أو وضعتها في كأس الماء أو العصير مثلًا، سيتم خفض حرارة الجسم الداخلية بصورة كبيرة ويتم تلطيف الحرارة بالداخل وبالتالي ينعكس ذلك على حرارة الجسم الخارجية وتفقد إحساس السخونة والحرارة من جسمك. يساعد الثلج عند تناوله مع أداء التمارين الرياضية التي تجعل جسمك ساخن في تلطيف حرارة الجسم لكي تكمل التمرين بسهولة. يساعد الثلج على تلطيف تهيج المعدة وذلك بسبب برودته فيساعد على التخلص من إحساس الحريق بالداخل. في فترة الحمل ينصح بتناول كمية بسيطة من الثلج لأنها تعمل على زيادة امتصاص الحديد في الجسم ويمنع ذلك الإصابة بالأنيميا.

أضرار تناول الثلج على الجسم

يعمل على الإصابة بالرشح ونزلات البرد المتكررة والتهابات الحلق. يعمل على تلف الأسنان وتضررها، وتتلف حشوات الأسنان وتصبح أضعف وعرضة للكسر والسقوط. تزيد فرصة الإصابة بتآكل جدار المعدة وزيادة إرتخائها. قد يؤدي للإصابة بعسر الهضم وصعوبة تناول الطعام. يرفع فرص الإصابة بقرحة المعدة. يعمل على الإصابة بنزيف اللثة المتكرر ويضعفها. إصابة وضعف عضلات الوجه والفكين بصورة كبيرة.

في هذا المقال البسيط نكون قد ناقشنا فوائد وأضرار تناول الثلج ويجب قرائتها وفهمها وتوعية الغير حتى لا يتسبب أحد في أذى لنفسه دون قصد.