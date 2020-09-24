نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض بنده السعودية الأسبوعية وتخفيضات على منتجات العناية بالشعر والبشرة والعناية الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده السعودية الأسبوعية لفترة محدودة من الأربعاء 23 سبتمبر حتى الثلاثاء 29 سبتمبر، وذلك على مختلف المنتجات من منتجات العناية بالشعر والبشرة، فتتضمن العروض ماسكات تغذي الشعر، وصبغات بألوان مميزة لإطلالة مختلفة وفريدة من نوعها لشعركِ، وكريمات مرطبة للبشرة وتهدف إلى تفتيحها أيضًا، ومنتجات العناية الشخصية بشكلٍ عام.

عروض بنده السعودية الأسبوعية على منتجات العناية الشخصية

تمتعوا بأفضل منتجات العناية الشخصية بتخفيضات كبيرة، وذلك في عروض بنده السعودية الأسبوعية التي تبدأ من 6 صفر حتى 12 صفر 1442.

جل إستحمام من لوف بيوتي أند بلانيت بروائح ساحرة، 400 مل، بسعر 31.95 ريال سعودي بدلًا من 48.95 ريال سعودي.

معجون أسنان من Sos denti يبيض الأسنان، معجون أسنان من Sos denti يزيل البقع والتصبغات الموجودة عالأسنان، معجون أسنان من Sos denti يُعالج حساسية الأسنان، معجون أسنان من Sos denti يحمي مينا الأسنان، بسعر 28.95 ريال سعودي للمنتج الواحد.

جل إستحمام من فا، 250 مل، بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

معجون أسنان من سيجنال بسعر 9.95 ريال سعودي.

العروض منتجات العناية بالبشرة بدءًا من 23 سبتمبر في هايبر بنده

تتضمن عروض بنده السعودية الأسبوعية مجموعة من أفضل منتجات العناية بالبشرة، وتتمثل في:

غسول للوجه من اولاي 100 مل، لوشن أولاي لتفتيح البشرة مناسب للنهار 75 مل، كريم النهار من أولاي 50 جرام، كريم الليل من أولاي 50 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي للمنتج الواحد بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

كريم مرطب للبشرة مناسب للنهار من أولاي 50 مل، كريم الليل مرطب للبشرة من أولاي 50 مل، بسعر 54.95 ريال سعودي للمنتج الواحد بدلًا من 70 ريال سعودي.

غسول الوجه من هيمالايا 150 مل بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 35 ريال سعودي.

العروض الأسبوعية في هايبر بنده على منتجات العناية بالشعر