نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجدد عروض اكسايت السعودية على الشاشات وتخفيضات على أسعار الهواتف والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض اكسايت السعودية الأسبوعية المميزة، والتخفيضات على أسعار الشاشات بمختلف الأنواع والأحجام، والخصومات على أسعار الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، ومجموعة من العروض التي تقدمها مجلة اكسايت على أسعار الأجهزة المنزلية والإلكترونية بمختلف الأنواع والماركات المتاحة بالمملكة السعودية، والتي تبدأ في يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2020، وفي السطور التالية نتعرف على على أقوى عروض متاجر السعودية، ومهرجان الخصومات المميزة لتختاروا منها ما يتناسب معكم.

أجدد عروض اكسايت السعودية الأسبوعية المميزة

تعرفوا على العروض الترويجية للعديد من شركات الأجهزة الإلكترونية والشاشات، وخصومات تصل إلى 70% على أسعار المنتجات، تستمر عروض الخصومات والتخفيضات لمدة 7 أيام، وتنتهي بنهاية شهر سبتمبر الجاري، ويمكنكم تحميل التطبيق الخاص بشركة اكسايت السعودية للتعرف على المزيد من العروض والتخفيضات، بالإضافة للتمتع بقسائم شراء بخصومات كبيرة مقدمة من اكسايت السعودية، وإليكم أقوى العروض فيما يلي.

عروض اكسايت السعودية على الشاشات

تلفزيون هاير 50 بوصة بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

تلفزيون امبكس 55 بوصة بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1752 ريال سعودي.

تلفزيون سكاي ورث 65 بوصة بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي ال 75 بوصة بسعر 4199 ريال سعودي بدلًا من 5749 ريال سعودي.

تلفزيون سوني 75 بوصة بسعر 5999 ريال سعودي.

تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 5499 ريال سعودي.

تلفزيون ال جي 55 بوصة بسعر 2199 ريال سعودي بدلًا من 2737 ريال سعودي.

تلفزيون ونسا 65 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

تخفيضات وخصومات اكسايت السعودية على أسعار الهواتف الذكية

هاتف أيفون 11 برو، ذاكرة 64 جيجا، وشاحن eq متنقل، بسعر 4049 ريال سعودي بدلًا من 4709 ريال سعودي.

هاتف أيفون SE، وشاحن eq متنقل، ذاكرة 64 جيجا بسعر 1749 ريال سعودي بدلًا من 1919 ريال سعودي، ذاكرة 128 جيجا بسعر 1949 ريال سعودي بدلًا من 2189 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جلاكسي S20، يدعم خاصية 5G، ذاكرة 128 جيجا، وشاحن متنقل وأيضًا شاحن سيارة، بسعر 3099 ريال سعودي بدلًا من 4159 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جلاكسي A51، ذاكرة 128 جيجا، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

هاتف هواوي نوفا 7 SE، ذاكرة 128 جيجا، وشاحن eq متنقل، بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

هاتف موتورلا ذاكرة 128 جيجا، وسماعة بلوتوث Switch بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

هاتف فيفو ذاكرة 128 جيجا، وشاحن eq متنقل، بسعر 1399 ريال سعودي.

هاتف اونور 9x ذاكرة 128 جيجا، بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 1095 ريال سعودي.

عروض اكسايت السعودية على الإلكترونيات

ايباد ابل 7، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 1590 ريال سعودي.

ايباد برو 2020، ذاكرة 256 جيجا بسعر 5699 ريال سعودي.

سماعات ابل الجيل الثاني بسعر 589 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي.

بطارية خارجية للشحن 10000 أمبير، بسعر 139 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

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